Cyber-Krieg: Deutschland trainiert den Ernstfall

Hacker greifen die staatlichen Einrichtungen in Deutschland an. Wie kann man darauf reagieren? Diese Fragen stellen sich auch die Teilnehmer der diesjährigen Lükex-Übung. Dabei spielen Bund, Länder, Bundeswehr und Verbände durch, welche Strategien nötig wären, um solche Angriffe abzuwehren. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands für den Schutz Kritischer Infrastruktur (BSKI), Hans-Walter Borries, sagt, dass der Föderalismus die Reaktion schwierig macht. "Da dieses Szenario ja nicht an Bundeslandgrenzen Halt macht, wäre es gut, wenn wir eine Durchsetzungsebene des Bundes hätten, die sich dann zentral dieser Thematik annimmt." Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt Borries auch, wie schwierig so ein Angriff zu simulieren ist.