CSU-Parteitag vor der Bundestagswahl: Warum Markus Söder in der Frage der Unions-Kanzlerkandidatur Recht behalten hat

Für die Union ist es das Wochenende der Entscheidung. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl versuchen CDU und CSU das Blatt zu wenden und den Rückstand in den Umfragen auf die SPD aufzuholen. Die CSU stemmt sich auf ihrem Parteitag in Nürnberg ab dem heutigen Freitagnachmittag gegen den Abwärtstrend. Parteichef Markus Söder findet sich dabei in einer schwierigen Rolle wieder. Denn es sei alles so eingetreten, wie es Söder im April in den Gesprächen mit der CDU vorausgesagt hatte, sagt Anna Clauß, Redakteurin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel und Autorin einer Biografie über Markus Söder. "Er hatte damals für einen Ruckwahlkampf geworben. Die CDU wollte allerdings mit Armin Laschet einen 'Keine-Experimente-Wahlkampf' führen. Die Rechnung haben wir jetzt bekommen." Allerdings müsse sich auch Markus Söder fragen lassen, welchen Anteil er an den schlechten Umfragewerten für die Union habe. Söder habe Fehler gemacht, ergänzt die Journalistin. "Schon allein, dass er immer so dastand, wie der starke Mann und Laschet wie der Zwerg in Söders Schatten."

Warum die "Rote-Socken-Kampagne" von CDU/CSU nach Meinung der Spiegel-Redakteurin keinen Erfolg haben wird, erläutert sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.