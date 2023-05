CSU-Parteitag "Krönungsmesse" für Söder?

Die CSU ist in vielerlei Hinsicht ein Phänomen, vor allem natürlich, weil es sie nur in Bayern gibt. Und der jeweilige Vorsitzende hat schon fast etwas von einem regierenden Monarchen im Freistaat. Das gilt auch für Markus Söder, der sich jetzt am Samstag auf dem Parteitag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl wählen lassen will. Wird das eine Art Konkurrenzveranstaltung zur Krönung von König Charles III. in Großbritannien? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Anna Clauß gesprochen, sie ist bayerische Landeskorrespondentin des Magazins "Der Spiegel" und hat das Buch "Söder - die andere Biographie" geschrieben.