China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Ein Großteil des deutschen Wohlstands hängt direkt oder indirekt an den guten Geschäften, die deutsche Unternehmen in der Volksrepublik machen. In den Chefetagen deutscher Konzerne störte sich in den vergangenen Jahren kaum jemand am zunehmend aggressiven Auftreten der kommunistischen Staatsführung - zumindest, solange sich dieses gegen andere Staaten richtete. Doch inzwischen macht sich auch in Deutschland ein Sinneswandel bemerkbar. Wirtschaftsvertreter:innen klagen über Schikanen und schlechter werdende Bedingungen. Der zivilgesellschaftliche Austausch liegt - nicht nur coronabedingt - am Boden. Ruth Kirchner und Steffen Wurzel mit einer Bestandsaufnahme aus Berlin und Shanghai. mehr...