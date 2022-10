Corona-Zeit: Chöre haben "versucht, über Zoom zu retten, was zu retten war"

per Mail teilen

Koblenz steht von heute bis Sonntag ganz im Zeichen der Chormusik: Hier findet die Deutsche Chormeisterschaft 2022 in Präsenz statt - mit zahlreichen Konzerten in Kirchen und Hallen rund ums Deutsche Eck. Marcel Dreiling vom Präsidium des Deutschen Chorverbandes ist wie alle anderen Sängerinnen und Sänger froh, dass die schlimmste Phase der Corona-Zeit vorbei ist. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph sprach er von digitaler Vereinsamung durch die Pandemie: "Wir saßen vorm Computer und haben versucht, über Zoom zu retten, was zu retten war". Warum die Corona-Zeit für Chöre aber auch lehrreich war, hören Sie im Interview.