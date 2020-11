per Mail teilen

"Stimmung ist etwas ganz Zentrales für uns, um die Lage in der Wirtschaft einzuschätzen", sagt Timo Wollmershäuser vom Münchner ifo Institut.“ Dabei könne sich die tatsächliche Stimmung bei Unternehmen durchaus von den nackten Zahlen unterscheiden – gerade derzeit, wenn unklar sei, wie es mit der Corona-Pandemie weitergehe. Andererseits sei die Situation tatsächlich schlecht, man habe einen der heftigsten Wirtschaftseinbrüche in der Geschichte Nachkriegsdeutschlands und befinde sich erneut in einem Shutdown, sagte Wollmershäuser im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.