Corona: Wie funktionieren "Totimpfstoffe"?

Manche Menschen lassen sich deshalb nicht gegen das Corona-Virus impfen, weil sie den mRNA-Impfstoffen misstrauen - auch wenn mittlerweile mehr als eine Milliarde Menschen weltweit mit den mRNA-Impfstoffen geimpft sind. Deren Sicherheit ist also längst nicht nur in den Zulassungsstudien, sondern auch in der weltweiten Anwendung nachgewiesen. Für Zweifler sind eventuell klassische Impfstoffe ein Ausweg, sogenannte Totimpfstoffe. Über das Für und Wider hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit dem Arzt und Journalisten Dr. Lothar Zimmermann gesprochen.