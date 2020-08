"Mit der Grippe-Impfung regelmäßig gegen Corona impfen" - das kann sich die Virologin Ulrike Protzer vorstellen. Protzer ist Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München. Grund dafür sei, dass sich das Corona-Virus – ähnlich wie das Influenza-Virus – verändere. Man könne so gegen das Corona-Virus immun werden, das hätten Tierversuche gezeigt, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll. Es gebe jedoch Ausnahmefälle. So hatte sich ein mit Corona infizierter Patient in Hongkong trotz Antikörpern ein zweites Mal mit dem Virus angesteckt.