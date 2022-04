Corona: Wer lässt sich weiterhin testen?

Die Corona-Bürgertests werden auch weiterhin kostenlos sein. Zumindest bis Ende Juni, das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesagt. Gut daran verdient haben vor allem die Betreiber von Corona-Teststationen. Sie sind in der Pandemie wie Pilze aus dem Boden geschossen. Peter Kaiser betreibt 16 dieser Stationen in Baden-Baden, Karlsruhe und im Kinzigtal. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat er gesagt, dass sich viele Menschen testen lassen, um eine Sicherheit zu haben, ob sie infiziert sind oder nicht. Ein Grund sei zum Beispiel, weil sie Angehörige in Pflegeeinrichtungen besuchen möchten. Nur etwa jeder Fünfte komme wegen der 3G-Regel, so Kaiser. Wie er die personellen und logistischen Herausforderungen aufgrund der kurzfristigen Veränderungen der Teststrategie handhabt, sagt er auch in dem SWR Aktuell-Gespräch.