Corona: Weiter Maske in Bus und Bahn in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg will die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen vorerst beibehalten. Vor der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern hat der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha (Bündnis 90/Die Grünen) für ein Vorgehen mit Augenmaß plädiert. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich sagte Lucha, bei einer Entscheidung für oder gegen eine Maskenpflicht sei die jeweilige Corona-Lage maßgebend: "Es gilt immer: Jede Maßnahme muss angemessen sein. Das haben wir jetzt zweidreiviertel Jahre versucht zu tun. Daher ist das gestufte Vorgehen das, was uns auch jetzt sinnvoll erscheint."