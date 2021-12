Corona: Was für Clubs und Diskotheken wirtschaftlich und "Party-technisch" Sinn macht

In Baden-Württemberg sind Clubs und Diskotheken bereits seit dem 11. Dezember geschlossen. Dass es für die Branche nun möglicherweise bald eine bundesweit einheitliche Regelung gibt, findet die Interessengemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg genau richtig. Die Branche würde es auch begrüßen, wenn der Maßnahmenkatalog breiter gefasst würde, so dass neben den Clubs auch andere Veranstalter und Unternehmen Kontaktbeschränkungen unterliegen würden, so der Sprecher der Interessengemeinschaft, Simon Waldenspuhl, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Wie es der Branche wirtschaftlich geht und was sich die Betreiber darüber hinaus "Party-technisch" wünschen, ist ebenfalls im Interview zu hören.