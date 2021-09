Corona-Warnampel in RLP: Warum Gesundheitsminister Clemens Hoch den Druck auf Ungeimpfte erhöht

In Rheinland-Pfalz soll das Mittel Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie der Vergangenheit angehören. Der Ministerrat hat dazu gestern eine Corona-Warnampel mit drei Stufen beschlossen. Ziel der neuen Regelung, die am Sonntag in Kraft tritt, ist es, dass Restaurants, Geschäfte, Hotels und Kinos auch bei steigenden Inzidenzen geöffnet bleiben. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) betont, man werde früher einschreiten und die Regelungen für die Ungeimpften strenger machen. "Wir haben als erklärtes Ziel, dass wir einen generellen Lockdown, wie wir ihn kannten, vermeiden wollen." Eine generelle Schließung des Einzelhandels solle es mit der Corona-Warnampel nicht mehr geben. Den Geimpften und Genesenen wolle man ermöglichen, "so normal wie möglich zu leben. Sie haben alles getan, was im Moment möglich ist, um sich und andere zu schützen."

Warum der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister die neue Corona-Verordnung mit drei Warnstufen nicht für ein "Bürokratiemonster" hält, erläutert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.