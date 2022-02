Corona-Warn-App: Nützlich oder Auslaufmodell?

Gut 42 Millionen Menschen in Deutschland haben auf ihrem Smartphone die Corona Warn-App. Fast jeder, der die Kontaktnachverfolgung nutzt, hat in letzter Zeit auch schon mal eine rote Meldung bekommen - hatte also eine Begegnung mit erhöhtem Risiko. Allerdings sind viele Menschen auch doppelt geimpft und geboostert, und die Politik hat schrittweise Lockerungen beschlossen. Kann die Corona-Warn-App also weg? Warum das keine gute Idee wäre, erklärt Timo Ulrichs, Professor für Internationale Not- und Katastrophenhilfe an der akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.