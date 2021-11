Corona-Verunsicherung bei Ampel-Parteien: "Fast ein wenig skandalös", dass es noch keinen Gesundheitsminister gibt

Der Polit-Dokumentarfilmer Stephan Lamby nimmt in der Regierungs-Politik derzeit eine tiefe Verunsicherung wahr. Das sei schwierig, in einer Zeit, in der die Inzidenzen galoppieren, sagte Lamby im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Im Wahlkampf sei das Thema Corona weitgehend ausgespart worden und das falle uns allen jetzt auf die Füße, sagte Lamby. "Ich vermute, einige Politiker haben auch ein schlechtes Gewissen, weil sie wissen, dass sie eine Mitverantwortung tragen für diese Situation". Dass sich die SPD mit der Besetzung des Gesundheits-Ressorts so viel Zeit lässt, findet Lamby "fast ein wenig skandalös". Warum der Posten des Gesundheitsministers Lambys Ansicht nach nicht an den Mediziner Karl Lauterbach gehen wird, hören Sie im Audio.