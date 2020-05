Corona-Verschwörungstheorien: warum immer wieder gegen Juden?

Die Coronavirus-Pandemie wird immer mehr zum Nährboden für Verschwörungstheorien. In einer wird behauptet, Juden und der Staat Israel seien schuld an der Verbreitung des Virus. Die Folge: immer mehr antijüdische Hetze im Internet. Warum aber rückt gerade das Judentum so in den Vordergrund? Das hat SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern den Antisemitismusbeauftragten der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, gefragt.