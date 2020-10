Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen im Moment stark an. Die Daten des Robert Koch Instituts zeigen, dass etwa 40 Prozent der Fälle aus dem Ausland zu uns eingeschleppt werden. Deshalb hat das Auswärtige Amt reagiert und für Teile von Kroatien eine Reisewarnung ausgesprochen. Damit ist neben Spanien ein weiteres bei den Deutschen beliebtes Urlaubsland in Süd-Europa zum Risikogebiet geworden. Welches Risiko von den Reise-Rückkehrern in den Zeiten der Corona-Pandemie ausgeht, hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit dem Virologen und Bio-Chemiker Doktor Martin Stürmer vom IMD Labor Frankfurt für Virologie besprochen