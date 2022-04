Corona und Ukraine-Krieg: "Politik tut zu viel, um Bürger zu entlasten"

Das Münchner ifo-Institut hat seine Frühjahrsprognose vorgelegt – ein wichtiger Gradmesser, der Auskunft gibt, wie es der deutschen Wirtschaft geht. Die hätte nach zwei Jahren Corona eigentlich jetzt den großen Aufschwung hingelegt, sagt Timo Wollmershäuser vom Ifo-Institut in SWR Aktuell – doch daraus wird nichts: "Da kam uns leider der Krieg in der Ukraine dazwischen, mit den stark gestiegenen Energiepreisen, und das belastet die deutsche Wirtschaft kräftig." Besonders betroffen von den Preissteigerungen sind nach Auskunft des Wirtschaftsforschers vor allem Haushalte mit geringem Einkommen. Allerdings gehe die Bundesregierung mit ihren Entlastungen etwas zu großzügig um, findet Timo Wollmershäuser: "Sie hat auch viele Bürgerinnen und Bürger in den höheren Einkommensbereichen mitentlastet, die diese Entlastung gar nicht geraucht hätten." Was der Krieg mittelfristig für den Wohlstand in Deutschland bedeutet, darüber hat Konjunkturforscher Wollmershäuser mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.