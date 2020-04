In Zeiten von Corona sind Virologen und Epidemiologen in den Medien mindestens so präsent wie Politiker. Ganz so ungewöhnlich und neu ist es zwar nicht, dass Wissenschaft Politik berät, aber selten so sichtbar wie heute. Dabei treffen hier zwei ganz verschiedene Felder aufeinander. Politik will machen, Wissenschaft will wissen. Politik will schnell sein. Wissenschaft zweifelt und lässt sich im besten Falle Zeit, bevor sie Ergebnisse verkündet. Erst recht, wenn es um Menschenleben geht. Zeit, die das Corona-Virus aber nicht lässt. Wie gehen die beiden Felder mit dieser Spannung um? mehr...