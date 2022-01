Corona und junge Menschen: Wie die EU Jugendlichen durch die Pandemie helfen will

per Mail teilen

Zu den größten Verlierern der Pandemie gehören die Jugendlichen. Sie verlieren tatsächlich ein Stück ihrer Jugend: Freunde treffen, ausgehen, aber auch ins Ausland gehen, Praktika machen oder erste Berufserfahrungen sammeln - in der Pandemie war und ist das alles nur sehr schwer möglich. Und das in ganz Europa. Deshalb fühlt sich die EU gefordert: Die Europäische Kommission startet heute ganz offiziell das Europäische Jahr der Jugend. Was geplant ist, erklärt die EVP-Abgeordente Sabine Verheyen, Ausschuss-Vorsitzende für Kultur und Bildung des Europa-Parlaments, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.