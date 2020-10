per Mail teilen

Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag unterstützt die Forderung des Ärzteverbandes Marburger Bund nach bundesweit einheitlichen Regeln für private Veranstaltungen in Innenräumen. Im SWR sagte Maag, jeder müsse wissen, woran er sei, unabhängig davon, ob er in Kiel oder Stuttgart feiere. Sie gehe davon aus, dass Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) den Ländern dazu eine Musterregelung vorlegt. Dabei solle sich die Teilnehmerzahl am jeweils aktuellen Infektionsgeschehen orientieren. Wichtig sei, den Menschen einerseits die Familienfeier zu ermöglichen und andererseits Ansteckungen zu verhindern, sagte Maag im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.