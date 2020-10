Wegen der Corona-Pandemie bleiben in diesem Jahr auch die Wohnheime für Studierende erstaunlich leer. Es fehlten vor allem die Studierenden aus dem Ausland, für die normalerweise ein großer Teil der Zimmer zur Verfügung gestellt werde, so der Pressesprecher des Wegen der Corona-Pandemie bleiben in diesem Jahr auch die Wohnheime für Studierende erstaunlich leer. Es fehlten vor allem die Studierenden aus dem Ausland, für die normalerweise ein Großteil der Zimmer zur Verfügung gestellt werde, so der Pressesprecher des Studierendenwerks in Mainz, Thomas Kohn-Ade im SWR. Außerdem würden wegen der zunehmenden Digitalisierung des Lehrangebots auch viele Studierende aus der Umgebung auf ein Zimmer im Wohnheim verzichten. Deshalb habe man im Sommersemester ausnahmsweise auch an Nichtstudierende vermietet, um die Mietausfälle so gering wie möglich zu halten. Das sei aber nur bedingt gelungen. Das Studierendenwerk hofft deshalb auf Hilfen der Landesregierung. Über den aktuellen Stand hat Kohn-Ade mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler gesprochen.