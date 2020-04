Corona und der Ramadan - Welche Auswirkungen hat die Krise auf die muslimische Fastenzeit?

In diesem Jahr ist alles anders: Strenge Regeln für die Bekämpfung der Corona-Pandemie treffen nicht nur die fünf Millionen Muslime in Deutschland, sondern 1,8 Milliarden Gläubige weltweit. Keine gemeinsamen Abendgebete in Moscheen, nach Sonnenuntergang kein fröhliches Fastenbrechen im großen Kreis, keine Essenstafeln der Barmherzigkeit für die Armen in muslimisch geprägten Ländern. In Deutschland, so befürchten manche, könnte Corona sogar das Aus für Moscheegemeinden bedeuten, weil Spenden ausbleiben. Redaktion und Moderation von Cüneyt Özadali und Svitlana Magazova