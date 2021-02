Seit Ende Dezember wird in Deutschland gegen das Corona-Virus geimpft. Zuerst sind vorwiegend die älteren Bewohner an der Reihe, die anderen Bevölkerungsgruppen sollen folgen. Aber schon jetzt ist klar: Das Impfen verzögert sich, weil zu wenig Impfstoff da ist. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern verursacht auch enorme Kosten für die Wirtschaft. Und manche fragen schon: Fehlt es an politischem Willen, an politischem Können – oder an beidem?