Gerade in Großstädten ist bei jüngeren Leuten das Interesse gestiegen, einen Kleingarten zu pachten. Dort kann man sich nicht nur entspannen, sondern auch eigenes Gemüse anpflanzen - doch manche streiten dort lieber für einen eigenen Pool.

Corona sorgt für extremes Interesse an Kleingärten. Aber ist der Schrebergarten wirklich für alle die richtige Wahl?

"Viele sehen den Kleingärtner im Liegestuhl liegen. Damit allein ist es aber nicht getan."

Der Schrebergarten-Alltag sei mit viel Arbeit verbunden. Über den Daumen gepeilt müsse man mindestens zwei Mal wöchentlich im Kleingarten arbeiten. Denn wenn man den nicht pflege, werde schnell eine Wildnis daraus - "und das ist eigentlich nicht das, was wir von den Pächtern erwarten."

Ein Schrebergarten muss gepflegt werden. SWR

Anfänger unterschätzen oft die erforderliche Arbeit

Und so idyllisch ein Kleingarten in der Fantasie aussehen kann, komme es im Alltag immer wieder zu Streit. Viele Pächter seien eher "Einzelkämpfer" und nur an ihren Vorteilen interessiert, erzählt Otto. Die Struktur des Verbands der Gartenfreunde besteht aber aus Vereinen - dementsprechend werde gemeinsames Handeln großgeschrieben.

Manche drohen mit dem Anwalt

Ein Thema, das immer wieder für Ärger sorge, seien Pools. Die seien in Kleingärten nur unter bestimmten Bedingungen zulässig, da es schnell um Wassermengen von zehntausend Litern gehe. Manche sähen das nicht ein und drohten mit dem Anwalt, sagt Otto. Viele mit Interesse an einem Kleingarten kämen mit falschen Vorstellungen - "und dann gibt`s Frust und dann werden die Vorsitzenden teilweise bedroht."

Wichtig: Im Verein mithelfen

Dabei sei für ein gutes Miteinander im Verein gar nicht viel nötig: Es reiche schon, wenn Mitglieder bei gemeinschaftlicher Arbeit mithelfen, indem sie beispielsweise bei Vereinsfesten am Grill stünden. Der Kleingarten-Verbandspräsident lässt sich jedenfalls trotz des gelegentlichen Ärgers die Freude am Schrebergarten nicht vermiesen: "Vergleichen Sie mal eine selbst angebaute Tomate mit der gekauften - dann stellen Sie fest, was Kleingarten bedeutet."