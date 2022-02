Corona-Testzentren im Wiedereröffnungs-Stress

Seit dem Wochenende besteht für jeden und jede wieder Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche - egal ob geimpft, genesen oder keins von beidem. Doch dafür müssen zunächst mal die Teststationen wieder aufgebaut werden. Wie schnell das geht, und was die Betreiber in den nächsten Wochen und Monaten erwarten, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit dem Teststation-Betreiber Peter Kaiser gesprochen. Er hat bis vor wenigen Wochen acht Teststationen in Baden-Baden und Karlsruhe betrieben und will schon morgen eine erste Station wiedereröffnen.