Corona-Tests nur noch für 3 Euro: Betreiber sieht Krankheitswelle auf Betriebe zurollen

Um Milliardenkosten für Corona-Schnell-Tests einzusparen, gilt ab heute eine Kostenbeteiligung von 3 Euro für die meisten Bürgerinnen und Bürger. Bisher waren die sogenannten "POC-Tests", die in Apotheken oder Test-Zentren durch geschultes Personal durchgeführt werden, kostenfrei. Peter Kaiser ist Betreiber von 16 solcher Test-Stationen in Baden-Baden, Karlsruhe und im Kinzigtal. Er rechnet damit, dass vor allem "Gelegenheitstests" entfallen, etwa vor einem abendlichen Kino- oder Restaurantbesuch. Bei der aktuell hohen Rate positiver Befunde werde das dazu führen, dass viele Erkrankte das Virus unbewusst weiter verbreiteten. Das wiederum könne zu einer problematischen Krankheitswelle in den Betrieben führen, so seine Befürchtung im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.