Einen Tag vor Inkrafttreten neuer Einreisebeschränkungen an der deutsch-französischen Grenze fordert der Vorsitzende der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung, Andreas Jung (CDU), gemeinsame Test-Zentren an der Grenze zum Elsass: "Das Entscheidende ist jetzt eine Test-Strategie. Das konsequente Testen, die Ermöglichung, der leichte Zugang zu Tests – das ist der Weg zu einer Durchlässigkeit der Grenze", sagte Jung in SWR Aktuell.

"Ich unterstütze ausdrücklich die Forderung von Thomas Strobl, auch an der baden-württembergischen Grenze zum Elsass gemeinsame Test-Zentren zu machen - so, wie es jetzt zwischen Saarland und Moselle gemacht wird." Andreas Jung (CDU), Co-Vorsitzender der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung

Der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), hatte am Wochenende in einem Brief unter anderem an Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) eine "umfassende Test-Strategie" für die Grenzregion zu Frankreich und auch zur Schweiz gefordert.

Gemeinsame Strategie: mit Antigen- oder PCR-Test?

Eine Synchronisierung sei wichtig, betonte Jung und nannte als Beispiel gemeinsame Test-Regeln: Standard müsse der Antigen-Test werden. Darin sei er sich mit dem Vorsitzenden auf französischer Seite, Christophe Arend von der Regierungspartei "La République en Marche" einig. Derzeit verlangt Frankreich noch negative PCR-Tests für die Einreise, die deutlich aufwendiger im Labor ausgewertet werden müssen.

Tagung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung unter Corona-Bedingungen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Gemeinsames Testen: Wann kommen Corona-Tests in den Betrieben?

Die Kritik, solche gemeinsamen Test-Zentren und eine gemeinsame Strategie seien zwar sinnvoll, aber kämen letztlich zu spät, ließ Jung nicht gelten: "Da sind Vorbereitungen von der Groß-Region Saar-Moselle getroffen worden. Dort ist ja schon ein gemeinsames Test-Zentrum eingerichtet worden. Man ist jetzt in enger Abstimmung zwischen Saarland und Moselle, dass auch in den Betrieben getestet wird, so dass ein Mal in der Woche in Frankreich, ein Mal in der Woche in Deutschland getestet wird."