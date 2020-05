Corona, Taliban und Afghanistans starke Frauen

Die Situation in Afghanistan ist nach wie vor von Machtkämpfen in der Regierung geprägt. Hinzu kommen brutale terroristische Anschläge und der Versuch der Taliban, möglichst viel Einfluss im Land zurückzugewinnen. Das fürchten vor allem Afghanistans Frauen. In dieser schwierigen Situation trifft das Corona Virus auf das Land.