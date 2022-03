Corona-Risikopatientin: "Die Politik hat uns vergessen."

Am Sonntag sollen bundesweit viele Corona-Maßnahmen wegfallen – trotz hoher Infektionszahlen. Einige Bundesländer haben beschlossen, die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen bis Anfang April beizubehalten, darüber hinaus wird aber vieles gelockert. Das beunruhigt vor allem Menschen aus den sogenannten vulnerablen Gruppen. Für sie kann auch eine Infektion mit der vergleichsweise milden Omikron-Variante lebensgefährlich sein. "Wir schauen, dass wir uns gegenseitig so gut wie möglich helfen, weil die Politik uns vergessen hat", sagt Genoveva Jäckle. Die Auszubildende hat vor einem Jahr eine Krebsbehandlung abgeschlossen und sorgt sich vor einer Ansteckung, "weil eine Infektion wirklich mit fürchterlichen Folgen einher gehen kann." Deshalb haben sie und ihr Partner sich "vollständig isoliert". Außer zur Arbeit und zur Berufsschule verlässt sie das Haus nur zum Einkaufen "und grundsätzlich nur mit FFP3-Maske". Den Wegfall vieler Corona-Schutzmaßnahmen sieht Jäckle kritisch: "Dinge wie sorglos einkaufen sind dann nicht mehr möglich, nicht einmal Lebensmittel, weil nicht klar ist, (…) ob möglicherweise jemand symptomfrei ganz mild infiziert ist. Für mich würde eine solche Begegnung wahrscheinlich nicht mild ausgehen." Weil viele vulnerable Menschen "ganz normale Leben und ganz normale Jobs haben", plädiert Jäckle dafür, die Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens beizubehalten: "Damit wäre vielen von uns schon sehr geholfen, so die Auszubildende. Wie sie mit anderen gemeinsam versucht, mehr Aufmerksamkeit für die Sorgen der vulnerablen Gruppen zu erreichen, erzählt sie im Gespräch mit SWR Aktuell.