Corona-Regeln in Pflegeheimen: "Das ist eine schwierige Parallelwelt"

Die Corona-Regeln in Senioren- und Pflegeheimen sind weiterhin deutlich strenger als irgendwo sonst in Deutschland. Viele Pflegende empfinden das zunehmend als Belastung, auch weil es teils wirkungslos sei.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Pflegeheime ausgewirkt? Das ist eine der Fragen, mit der sich der Pflegereport 2022 der Barmer Ersatzkasse beschäftigt. Die Studie zeigt demnach, dass Pflegeheime im Jahr 2022 weiterhin zu den Corona-Hotspots gehörten, wenn auch mit weniger dramatischen Auswirkungen als in den Jahren zuvor. Mit Blick auf die Corona-Regeln mahnen die Studienmacher deshalb zu größter Wachsamkeit.

Dagegen herrscht in den Heimen oftmals eine andere Stimmung: So beschreibt die Leiterin des Pflegeheims Schelmenholz in Winnenden, Kristina Baumstark, den Alltag dort als eine teils unverständliche und schwer zu lebende Parallelwelt. "Bei uns stellt sich das schon als Problem dar: Mitarbeitende sind müde und haben keine Kraft mehr. Und auch Besuchspersonen sind teilweise irritiert, warum sie bei uns einen Test machen müssen, danach aber auf den Weihnachtsmarkt oder in ein Konzert gehen können, ganz ohne Test und ohne Maske.“ Tatsächlich hätten viele Mitarbeitende mittlerweile den Eindruck, dass Infektionen ohnehin nicht verhindert werden könnten.

Wir haben deutlich gesehen, wie viel die Impfungen bewirken

Dabei erkennt Baumstark an, dass insbesondere die Impfungen viel zur Entschärfung der Lage beigetragen hätten: "Am Anfang, als es die Impfungen noch nicht gab, da hatten wir eine ganz hohe Sterblichkeit, das ist inzwischen nicht mehr so. Wir haben zwar einzelne Infektionen, aber nicht mehr diese Ausbrüche, nicht mehr diese Krankheitsschwere und nicht mehr diese hohe Sterblichkeit", so Baumstark.

Pflegeheime haben Lehren aus der Pandemie gezogen

Zudem wisse man mittlerweile sehr genau, wie man sich bei Infektionen verhalten müsse. In dieser Hinsicht habe man viele Lehren aus der Pandemie gezogen. "Wir leben mit dem Virus und ich denke, wir können mit dem Virus leben: Wir haben gelernt ganz klar auf Symptome zu achten, wir haben gelernt, auch wenn ein Test noch negativ ausfällt und derjenige stark erkältet ist, diese Person dann erstmal lieber im Zimmer zu lassen. Wir sind sehr viel sensibler geworden, was Erkältungskrankheiten angeht“, so Baumstark. Die Pflegeleiterin wünscht sich deshalb im Pflegeheim ähnliche Regeln wie außerhalb. Ihr Fazit lautet: "Wir sind ein Teil der Gesellschaft und so möchten wir auch behandelt werden.“