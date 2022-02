Corona-Regeln in Europa: Deutscher Sonderweg "nicht besonders klug"

per Mail teilen

Ob wir ins Kino wollen, ins Restaurant oder ins Fitnessstudio - ohne Impfnachweis läuft derzeit wenig. Kaum etwas zeigen wir in diesen Tagen so oft vor wie die App mit dem digitalen Impfnachweis.

Viele dieser Impfnachweise sind allerdings ab dem 1. Januar 2022 ungültig - und zwar EU-weit. Hintergrund ist die Frage, wann die letzte Corona-Schutzimpfung verabreicht worden ist. Für Diskussionen sorgt aber auch die Tatsache, dass in Deutschland Menschen nur noch drei Monate als genesen gelten, wenn sie eine Corona-Infektion überstanden haben - sonst sind es sechs Monate. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Peter Liese gesprochen. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament.