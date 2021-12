Corona-Regeln beim Weihnachts-Gottesdienst: Was gilt bei mir?

In einer Woche ist Heiligabend - und ein Kirchenbesuch gehört trotz Corona für viele Menschen einfach dazu. Und manche denken, dass in den Kirchen natürlich strenge Corona-Regeln gelten, so wie im Einzelhandel oder in der Gastronomie. Aber so einfach ist das nicht: In manchen Kirchen gilt tatsächlich "Null G", also Zutritt für alle. egal ob geimpft oder nicht, und nicht mal ein Testnachweise wird verlangt. Nela Fichtner aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft erklärt, was wo gilt- und warum sie das Verhalten einiger Kirchen für unsolidarisch hält.