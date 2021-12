Die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg hat am Wochenende für Verwirrung gesorgt. Zunächst hieß es, 2Gplus gelte für viele Bereiche, also auch Geimpfte und Genesene müssten sich testen lassen. Dann wurden nach und nach Ausnahmen von der zusätzlichen Testpflicht verkündet. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph erklärt Landespolitikkorrespondentin Iris Volk, was wo gilt, und wie das Durcheinander zu erklären ist.