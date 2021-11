Corona-Pandemie: Wie RLP die Zahl der Neuinfektionen an den Schulen begrenzen will

Angesichts stetig steigender Corona-Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen fürchtet der Deutsche Lehrerverband, die Kontrolle über das Pandemiegeschehen an den Schulen zu verlieren. "Es gibt erschreckende Inzidenzen in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Vielzahl der Corona-Ausbrüche an den Schulen bereite große Sorgen.

In Rheinland-Pfalz werden die Kinder und Jugendlichen trotz der angespannten Lage seit heute nur noch einmal pro Woche auf das Corona-Virus getestet. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) verteidigte im SWR dieses Vorgehen. Vor Ort werde auf die jeweilige Infektionslage reagiert. "Wir testen ab heute einmal die Woche jeden anlasslos. Darüberhinaus wird, wenn Fälle auftreten, sogar jeden Tag getestet." Dieses neue Konzept berücksichtige die jeweilige Corona-Lage an den Schulen.

Warum die 7-Tage-Inzidenz nicht mehr der alleinige Maßstab für die Bewertung der Pandemie ist, erläutert der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler.