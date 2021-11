Corona-Virus: Wie groß ist die Ansteckungsgefahr im Freien?

Die angespannte Lage in der Corona-Pandemie hat schon zu vielen Einschränkungen geführt. Etliche Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg wurden abgesagt. Außerdem will die grün-schwarze Landesregierungen wieder zurück zu Geisterspielen im Profifußball. Der Physiker und Aerosolforscher Gerhard Scheuch hält ein solches Vorgehen für Aktionismus und Symbolpolitik. "Infektionen werden in erster Linie in Innenräumen übertragen. Das wissen wir jetzt seit anderthalb Jahren", sagt der Wissenschaftler. Wenn Menschen an der frischen Luft dicht an dicht stünden, sei die Gefahr von Corona-Clustern eher gering. Als Beispiel nannte Scheuch eine Studie, die die Deutsche Fußballliga vorgelegt habe. Bei insgesamt 900.000 Besuchern in Stadien seien demzufolge nur sechs Corona-Verdachtsfälle festgestellt worden. "Es scheint so zu sein, dass das enge Stehen und die Anfahrt zu den Stadien nicht das ganz große Problem ist."

Welche Regeln in Innenräumen in den kommenden Monaten berücksichtigen werden müssen, um dem Corona-Virus möglichst wenig Möglichkeiten zu bieten, erläutert der Aerosolforscher im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.