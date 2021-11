Corona-Pandemie: Warum auch in der vierten Welle die Kontakt-Nachverfolgung wichtig bleibt

Bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet Deutschland im Moment einen Höchststand nach dem anderen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt heute bei 213,7. Eine flächendeckende Kontaktnachverfolgung ist nach Aussage des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes nicht mehr möglich. Das liege an der hohen Zahl der Kontakte, sagt die Vorsitzende des Verbandes Ute Teichert.

In SWR Aktuell hat Moderator Andreas Herrler mit der Vorsitzenden des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes gesprochen.

SWR Aktuell: Kennen Sie noch Gesundheitsämter, die eine ordentliche Nachverfolgung bei Infektionen hinbekommen?

Ute Teichert: Es ist sehr schwierig, Gesundheitsämter zu finden, die die Kontakt-Nachverfolgung noch schaffen. Das können höchstens die wenigen sein, die in den Inzidenzen ganz unten liegen. Denn die Neuinfektionen und auch die Zahl der Kontakte steigen so stark an, dass die Gesundheitsämter flächendeckend überlastet sind.

Kann man das sagen, dass die Kontakt-Nachverfolgung ab einer bestimmten Inzidenz nicht mehr klappt?

Nein. Entscheidend ist nicht die Inzidenz, sondern die Anzahl der Kontakte. Es ist ein Unterschied, ob jemand drei Kontakte hat, weil wir einen Lockdown haben oder vielleicht 50 Kontakte, weil er auf einem Konzert war und über den Tag hinweg gereist ist. Das macht natürlich wesentlich mehr Arbeit, wenn die ganzen Kontakte noch anstehen.

Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes dpa Bildfunk IMAGO / Eventpress - Montage: SWR

Bei Veranstaltungen sollten die Corona-Warn-App und auch die Luca-App den Gesundheitsämtern viel Arbeit abnehmen. Das funktioniert aber nicht so richtig, oder?

Doch! Man muss das aber trennen. Die Corona-Warn-App schickt keine Daten an die Gesundheitsämter. Das war von Anfang an so angelegt, dass die anonym bleibt. Die Luca-App meldet hingegen sehr wohl Daten an die Gesundheitsämter. Dafür müssen diese nach einem doppelt verschlüsselten System freigegeben werden. Aber die Luca-App ist nicht flächendeckend überall eingeführt. Viele Betriebe nutzen diese App nicht.

Jetzt könnte man das alles abhaken, weil die Kapazitäten für die Kontakt-Nachverfolgung nicht vorhanden sind. Warum darf man aber nicht resignieren?

Der Anstieg der Corona-Neuinfektionen bedingt, dass auch der Anstieg der Krankenhaus-Einweisungen höher sein wird. Je früher wir die Menschen erreichen und je früher sie wissen, dass sie positiv sind und dass sie in Quarantäne gehen müssen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie andere Leute anstecken und die im Krankenhaus landen. Es ist ganz wichtig, die Menschen möglichst in den ersten fünf Tagen nach einer Infektion mit dem Coronavirus darüber aufzuklären. Das ist ein wichtiger Teil in der Unterbrechung von Infektionsketten.

Was müsste geschehen, um eine Kontakt-Nachverfolgung wieder möglich zu machen?

Es ist für die Gesundheitsämter in der Tat entscheidend, wie viele Kontakte im Umfeld eines positiv Getesteten auftreten. Das ist das, was es so schwierig macht. Wir testen nicht mehr so viel und wir haben ansteigende Infektionszahlen. Außerdem nehmen die Kontakt-Möglichkeiten zu, weil die Botschaft vermittelt wird, dass sich die Corona-Pandemie langsam dem Ende neigt. Diese Kombination ist für die Gesundheitsämter natürlich sehr schwierig.

Was ist also ihr dringendster Wunsch an die Politik?

Mein dringlichster Wunsch an die Politik, den ich schon seit Anfang der Pandemie äußere, ist: Die Gesundheitsämter müssen aufgerüstet und personell so ausgestattet werden, dass sie nicht nur in der Pandemie ihre Aufgaben der Kontakt-Nachverfolgung erfüllen können, sondern auch darüber hinaus endlich wieder ihre Aufgaben zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung wahrnehmen können. Dafür brauchen wir wesentlich mehr Unterstützung als bisher.