Kanada hat als erstes Land weltweit den Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen. Daten einer klinischen Studie in den USA mit rund 2.000 Kindern und Jugendlichen hätten ergeben, dass der Impfstoff für sie genauso sicher sei wie für Erwachsene, hieß es vom kanadischen Gesundheitsministerium. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, mahnt dennoch zur Vorsicht. Sie lehnte es ab, Kinder nur deshalb jetzt schon gegen das Corona-Virus zu impfen, um schnell die Herdenimmunität zu erreichen. "Der Impfstoff muss bei Kindern besonders sorgfältig geprüft werden. Da muss sich einfach zeigen, ob er so wirksam und so sicher ist, wie man das jetzt erwartet." Erst wenn entsprechende Ergebnisse vorlägen, "kann man darüber nachdenken, dass das ein zusätzlicher Beitrag zur Herdenimmunität wäre." Wie groß die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats das Risiko einer Covid-19-Erkrankung bei Kinder und Jugendlichen einschätzt, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun.