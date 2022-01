Pandemie-Müdigkeit: Was steckt dahinter, was hilft?

Zu Beginn des dritten Pandemiejahrs sind viele mental erschöpft. Wie die Neurowissenschaftlerin Prof. Maren Urner die Lage einschätzt, erklärt sie im Interview mit Jonathan Hadem.

SWR: Wir sprechen ja schon seit langem von einer Corona-Müdigkeit, aber jetzt gerade scheint das noch mal so richtig einzuschlagen. Warum gerade jetzt?

Maren Urner: Ja, weil es einfach natürlich jetzt eine lange Zeit ist, Es ist jetzt schwierig zu sagen, heute, morgen, übermorgen. Aber unser Gehirn ist im Prinzip seit zwei Jahren in so einem Dauerzustand, den sie auch gerade ganz schön beschrieben haben, wo sich immer alles potenziell ändern kann.

Gehirn frustriert, wenn es keine Voraussagen machen kann

Und wenn wir uns ganz, ganz grob vorstellen wollen, wie so ein Gehirn funktioniert, dann ist es eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Vorhersagen zu treffen. Vorhersagen darüber, was als Nächstes passiert, beziehungsweise wie sich dann das Gehirn - und der Körper in dem es drinsteckt - in dieser neuen oder eben unveränderten Welt verhalten soll. Und wenn diese Vorhersagen immer wieder ins Leere laufen und wir nicht in der Lage sind, Gewohnheiten zu bilden oder die beizubehalten, dann ist das einfach sehr, sehr ermüdend. Und umso länger dieser Zustand anhält, umso ermüdender natürlich dann das Ganze für uns als Individuen und natürlich eben auch als Gesellschaft.

Es gibt ja tausend Themen auf einmal, das sprechen Sie gerade schon an: Die Schulen und eine mögliche Impfpflicht, PCR-Tests…. Das heißt: Wir können das alles gar nicht mehr sinnvoll verarbeiten im Kopf?

Richtig. Es fehlt einfach so eine gewisse Konsistenz. Wir sind also, das stimmt wie so häufig, so ein bisschen was vom Volksmund "Der Mensch ist ein Gewohnheitstier". Das ist auch erst mal sehr, sehr sinnvoll, weil wir dadurch, wie gesagt, einfach Abläufe automatisieren, diese Vorhersagen eben nicht jeden Tag neu machen müssen. Das fängt beim Zähneputzen an und hört eben beim Schulbesuch oder politischen Regelungen auf. Und wenn die dann einfach nicht mehr den Gewohnheiten folgen, und das in allen Lebensbereichen, dann ist einfach nicht genug Energie da.

Menschen reagieren extrem unterschiedlich auf die Belastung

Und dann tritt diese Erschöpfung ein, und dann weitet sich das natürlich eben auch aus, in verschiedene Reaktanz, so nennt sich das dann in der Psychologie: Dann gehen zum Beispiel einige Menschen auf die Straße, andere werden depressiv -in den Extremfällen- und sehr, sehr erschöpft. Und das sorgt natürlich dann für noch mehr Unsicherheit. Das heißt, wenn wir lösungsorientiert draufgucken wollen: Ganz wichtig ist, dass wir diese Dinge einfach ansprechen, dass klar ist: Wir befinden uns in einer Situation, die herausfordernd ist, und wir müssen ehrlicher darüber sprechen.

"Nicht wegen Omikron blinde Hoffnung entwickeln"

Jetzt haben wir die Omikron Variante. Es wird viel davor gewarnt. Aber wir wissen natürlich auch, dass Omikron schon als "der letzte Akt der Pandemie" beschrieben wird. Welche Rolle spielt denn Omikron da in unserem Kopf?

Natürlich eine große Hoffnungsrolle, das ist auch das, was ich auch, wenn ich so ein bisschen auf die internationale Berichterstattung dazu schaue, überall wahrnehme - und was auch Herr Drosten letzte Woche als "großer Hoffnungsträger" dieser Pandemie eben auch mitkommuniziert hat. Und ich denke, dass das auch gut und wichtig ist, dass wir, und das meine ich auch mit "lösungsorientiert", genau darüber danach sprechen - ohne jetzt eine blinde Hoffnung zu entwickeln, wo dann irgendwie schon zu früh, vielleicht auch zu wild, wieder gehandelt wird und eben Entscheidungen getroffen werden, die dann noch mal nach hinten losgehen können. Ich bin keine Virologin oder Epidemiologin, aber: Wir haben nur eine geringe Impfquote, so dass dann die Hospitalisierung auch hochgehen kann, wenn wir das jetzt zu schnell alles zulassen.

Die Impfpflicht wird diese Woche im Bundestag besprochen. Es wird in den nächsten Monaten dann eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten dazugeben. Die Corona-Leugner wären natürlich fuchsteufelswild. Aber würde das nicht auch denjenigen Menschen zu viel werden, die bisher eigentlich immer alle Maßnahmen mitgetragen haben?

Ich finde es total schwierig, das zu pauschalisieren. Da ist ganz, ganz wichtig, wie bei allen Fragen natürlich, die Grautöne in der Mitte anzugucken. Also natürlich gibt es Menschen, die sehr frustriert sind. Das ist auch eben das, was ich meinte mit den extremen Folgen, die dann natürlich so eine Erschöpfung mit sich bringen kann.

"Schweigende Mehrheit" wird zu wenig beachtet

Aber das, was tatsächlich in den Medien und auch generell zu wenig Gewicht findet, ist, was ich immer gerne als die "schweigende Mehrheit" betrachte. Und das sind einfach die vielen Menschen, auf deren Schultern und in deren Gehirnen wir die letzten zwei Jahre erfolgreich - und das meine ich jetzt überhaupt nicht zynisch - diese Situation gemeistert haben. Da müssen wir einfach stärker drauf gucken, zum Beispiel über Studien wie die Cosmo-Studie, die alle paar Wochen in der Bevölkerung durchgeführt wird, und die eben über einzelne Anekdoten und Schicksale und vielleicht ein paar hundert Menschen, die es extrem verarbeiten, hinaus betrachtet und da den Großteil der Gesellschaft abbildet.