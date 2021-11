Montgomery über Corona-Politik: "Feigheit mancher Politiker führt zum Tod von Menschen"

per Mail teilen

Corona-Regeln müssen verbindlich umgesetzt werden, fordert der Vorsitzende des Weltärztebundes. Die Inkonsequenz habe einen hohen Preis.

Über die Corona-Krise und notwendige Konsequenzen bei einer bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 201,1 am Montag, den 8. November, hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Frank-Ulrich Montgomery, dem Vorsitzenden des Weltärztebundes, gesprochen.

SWR Aktuell: Sollten kostenlose Schnelltests bei einer so hohen Inzidenz wieder eingeführt werden?

Frank-Ulrich Montgomery: Es war mit Sicherheit ein guter und richtiger Versuch, den Anreiz zu erhöhen, dass man diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, mit den Kosten belastet. Bei einer Inzidenz um oder über 200 muss man allerdings neu denken. Man sollte über eine Selbstbeteiligung nachdenken und nicht mehr die vollen Kosten auf die Menschen abwälzen.

Müsste man dann auch in Sachen Auslaufen der epidemischen Notlage Ende November neu denken, oder ist es klug, daran festzuhalten.

Es ist mit Sicherheit klug, eine klare gesetzliche Regelung zu haben, auf der die Länder nach gleichen Kriterien handeln, wenn die Inzidenz oder die Krankenhausaufnahme stark steigt. Ob das durch ein Bundesgesetz geschieht oder durch einzelne Verabredungen der Ministerpräsidenten, ist eine juristische Frage. Die Hauptsache ist, dass die sich einigen.

Im Moment macht es aber in meinen Augen wenig Sinn, die nationale Pandemie oder Notlage aufzuheben. Wir haben nach wie vor eine Notlage, und die wird von Tag zu Tag schlimmer.

Sollte die Politik diesen Schritt also überdenken?

Wir brauchen einheitliche und klare Regeln. An die müssen sich die Länder dann auch halten - auch wenn es unangenehm ist - auch wenn es wehtut. Die Maßnahmen müssen umgesetzt werden. Die Feigheit mancher Politiker vor den Konsequenzen, was sie selber beschlossen haben, führt zu Verletzung, zu Krankheit und zum Tod von Menschen.

In den letzten Tagen werden Booster-Impfungen und Testungen in Pflegeheimen diskutiert. Die Ampelkoalition plant, dass man eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher im Pflegeheim einführt, und dass es auch schneller Booster-Impfungen für Ältere geben soll. Geht das weit genug?

Das ist ein vernünftiger Ansatz, mit Booster-Impfungen die Immunitätslage überall dort zu verbessern, wo sie offensichtlich schlechter geworden ist. Ich bin dafür, bei allen Menschen, die vor mehr als sechs Monaten ihre letzte Impfung erhalten haben oder die nur den einfachen Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen haben, jetzt möglichst schnell eine Booster-Impfung durchzuführen.

Für mich gibt es außerdem eine moralische Impfpflicht für alle Menschen im Gesundheitswesen, in Altenheimen, in Pflegeheimen. Wer dort arbeitet, der muss geimpft sein. Besucher können wir mit Hilfe von PCR-Tests untersuchen. Die sind zwar etwas aufwendiger und teurer, aber wesentlich genauer als Schnelltests. Besucher können wir mit Hilfe dieser Test darauf prüfen, ob sie das Coronavirus in sich haben.

Es gibt nun ein Datum, das aus der Politik immer wieder genannt wird: Das ist der Frühlingsanfang. Da sagt man: Dann ist alles vorbei. Ist das Wunschdenken oder wirklich realistisch?

Wir haben eine Chance, dass im Frühjahr alles vorbei ist, wenn wir uns an die Regeln halten. Wenn ich allerdings sehe, mit welchem Vergnügen manche Menschen bewusst gegen die Regeln verstoßen, dann sehe ich auch für diesen Termin schwarz.

Es muss nochmal klar gesagt werden: Würden wir uns alle immer an die Abstandsregeln halten, würden wir alle in eingeengten Räumen Masken tragen und würden wir uns alle impfen lassen, dann wäre der Spuk dieser Pandemie bald vorbei. Lust auf die Pandemie und Lust auf die Masken hat kein Mensch mehr. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt nachlässig werden und dem Virus freien Raum geben dürfen.