In dieser Woche ist also die Marke von 100.000 Corona-Toten in Deutschland überschritten worden. Die vielen Opfer der Pandemie rückten den Tod näher ins Bewußtsein der Gesellschaft, meint der Leiter des Hospiz-und Palliativ-Verbands Baden-Württemberg, Frank Schöberl. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Katja Burck berichtet Schöberl von den erschwerten Bedingungen der Sterbebgeleitung in Corona-Zeiten. Die Pandemie habe den Hospizdienst deutlich verändert, so Schöberl.