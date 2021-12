Corona-Pandemie: Brauchen wir einen neuen Lockdown?

Die Politik ringt um den richtigen Kurs in der Corona-Pandemie. Einen Tag vor einem erneuten Bund-Länder-Treffen wurden im Südwesten bereits weitere Einschränkungen auf den Weg gebracht. In Baden-Württemberg schließen am Freitag alle Weihnachtsmärkte, in Rheinland-Pfalz gilt ab Samstag die 2G-Plus-Regel auch in Fitnessstudios.

Hajo Zeeb, Epidemiologe vom Leibnitz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen, unterstützt diese Vorgehensweise. Die Bundesländer müssten weitreichende Möglichkeiten für Kontaktbeschränkungen erhalten. "Das kann man mit Lockdown umschreiben. Das Wort ist egal." Ziel sei es, die hohe Zahl der Neuinfektionen zu senken.

Ob der Epidemiologe die geplanten 30 Millionen zusätzlichen Corona-Impfungen bis Weihnachten für machbar hält, erläutert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.