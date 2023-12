Corona auch 2024 noch ein Thema?

2023 war ein hartes Jahr für viele - aber es gab auch positive Entwicklungen. Eine davon: Die Corona-Pandemie ist vorbei. FFP2-Masken, Schnelltests, Impfzertifikate - alles keine Must-Haves mehr. Der Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, Jonas Schmidt-Chanasit, hat zwar noch beruflich mit dem Virus zu tun, aber: “Im Alltag ist das in den Hintergrund getreten. Und das ist ja auch gut so, nach den Jahren der Corona-Maßnahmen und Entbehrungen.” Wie seine Prognosen aussehen, erklärt der Covid-Experte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.