Seit Tagen stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Corona-Virus an, das lässt sich an der Sieben-Tage-Inzidenz ablesen. Ob sie wie bisher das maßgebliche Kriterium für Lockerungen oder Einschränkungen sein soll, darüber diskutieren Politiker und Experten. Thorsten Lehr, Pharmazieprofessor an der Universität des Saarlandes, untersucht seit Beginn der Pandemie mit seinem „Covid-Simulator“ die Entwicklung und gibt Prognosen. Er sagt die Geschwindigkeit des Anstiegs sei zwar in etwa gleich wie 2020, sie gehe aber von einem höheren Niveau aus. Warum er trotzdem „nicht in Panik gerät“, erklärt Lehr im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler.