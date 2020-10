per Mail teilen

Auch in Deutschland nimmt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder zu. Umso wichtiger ist es, genau nachvollziehen zu können, wer wen wo angesteckt haben könnte, damit keine neuen Corona-Hotspots entstehen. Bei den Nachforschungen spielen Corona-Scouts eine ganz besondere Rolle. Sie sorgen dafür, dass die Daten gebündelt werden und an der richtigen Stelle ankommen. In Baden-Württemberg macht das für das Landesgesundheitsamt unter anderem Hanna Krehl. Mit ihr hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler gesprochen.