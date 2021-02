Deutschland ist weiterhin im Lockdown und in der Bevölkerung macht sich mehr und mehr eine Corona-Müdigkeit breit. Fast jeder zweite Deutsche nimmt laut ARD-Deutschland-Trend die aktuellen Regeln als starke Belastung wahr. Rolf van Dick, Leiter der Abteilung Sozialpsychologie an der Uni Frankfurt, versteht das. "Man spricht ja von Pandemüdigkeit. Und ich bin auch pandemüde." Damit die Bevölkerung die Einschränkungen weiterhin akzeptiert und die Stimmung nicht kippt, sei es wichtig, immer wieder auf gute Nachrichten hinzuweisen: „Mit fast 2,5 Millionen Menschen sind jetzt mehr Menschen geimpft in Deutschland, als sich in den vergangene zwölf Monaten je mit dem Corona-Virus infiziert haben.“ Daneben seien positive Perspektiven in die Zukunft wichtig und, dass alle Gefahren richtig erklärt und die Maßnahmen gut begründet werden. Inwiefern die Politik das noch besser machen könnte, hat der Sozialpsychologe SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erzählt.