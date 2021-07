Mit dem neuen bundeseinheitlichen Infektionsschutzgesetz endet auch das Corona-Modellprojekt in Tübingen. Menschen konnten nach einem negativen Schnelltest in Geschäften einkaufen oder auch ins Theater gehen. Damit ist jetzt Schluss, denn maßgebend ist jetzt die Inzidenzzahl des Landkreises Tübingen – und die liegt aktuell laut Robert-Koch-Institut bei knapp 187, ist also deutlich zu hoch. Wissenschaftlich begleitet hat das Modellprojekt Prof. Klaus Wälde von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Er sagte im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Arne Wiechern, Tübingen sei ein wichtiger, guter Anfang gewesen. Allerdings hätte das Projekt – wie zum Beispiel in anderen Städten – erweitert werden müssen, um herausfinden zu können, ob Menschen sich zum Beispiel beim Besuch in einem Restaurant infiziert haben.