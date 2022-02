Corona-Maßnahmen gehen, Proteste bleiben

Überall in Europa treten zurzeit Corona-Lockerungen in Kraft. Stück für Stück kommen wir wieder zurück zu unserem normalen Leben. Aber es gibt auch Dinge, die bleiben - zum Beispiel die Proteste, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richten. Dessen ist sich Julia Zilles, Protestforscherin am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen, ziemlich sicher. Sie sagt: "Das Thema Impfpflicht ist von den Lockerungen nicht betroffen. Und gerade das Impfen wird auf vielen Protesten thematisiert."

Die Meinungsäußerungen sollten in den politischen Prozess einfließen, so die Wissenschaftlerin. "Aber nicht in dem Sinne, dass das, was auf der Straße geäußert wird, eins zu eins umgesetzt wird."

Was Julia Zilles zudem zu einem möglichen Verbot des Messengerdienstes Telegram sagt, über den sich unter anderem Querdenker gerne vernetzen und zu Gewalt aufrufen, sagt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.