Ein Jahr Corona, ein Jahr Beschränkungen. Das hinterlässt Spuren in der Gesellschaft. Von den Leugnern und Verschwörungstheoretikern mal ganz abgesehen - kommen die Menschen doch sehr unterschiedlich durch die Krise: Arbeit, Einkommen, Kinder, Ängste - viele Bereiche bringen Spaltpotenzial mit sich, das wir bisher so nicht gekannt haben. Was für Folgen zeichnen sich ab? Wie sollen wir als Gesellschaft damit umgehen, was daraus lernen? Darüber spricht Ralf Hecht in SWR Aktuell Kontext mit dem Politikwissenschaftler und auch Psychologen Thomas Kliche von der Hochschule Magdeburg-Stendal. mehr...