Corona-Lockerungen: Kinder und Jugendliche "holen jetzt Infekte nach"

Nach mehr als 19 Monaten soll die epidemische Lage mit dem November enden – das hat Bundesgesundheitsminister Spahn in Aussicht gestellt. Till Reckert begrüßt die Ankündigung. Er ist Vorstandsmitglied des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte Baden-Württemberg. Reckert sagte in SWR Aktuell: "Zunächst einmal bedeutet es das Wegfallen von Sonderregeln, was von vielen als befreiend empfunden wird." In der Kinder- und Jugendmedizin mache sich die Lockerung der coronabedingten Beschränkungen allerdings in steigenden Infektionszahlen bemerkbar. Dabei gehe es aber nicht um Corona, sondern um "alle Arten von Infekten, Schnupfen, Durchfall, in einer viel stärkeren Ausprägung, als in anderen Jahren." Das liege daran, dass diese Altersgruppe jetzt eine Entwicklung nachhole, die durch die verschärften Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln der vergangenen Monate gebremst worden sei. Warum Covid-19 dabei nur eine Hintergrundrolle spiele, hat der Pädiatrist Reckert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erläutert.