Baden-Württemberg lockert die Corona-Regeln und die Clubs können ab kommender Woche wieder öffnen. Einige machen das schon am Wochenende, sagte ein Sprecher des "Club Kollektiv Stuttgart".

SWR: Sie fordern ja schon lange ein Öffnungskonzept. Jetzt wird geöffnet. Freut Sie das?

Tobias Rückle: Ja, das freut uns sehr. Wir haben auch die drei "G" schon mehrmals intensiv gefordert. Mit "Clubkultur BW", unserem Landesverband, und der Dehoga waren wir in enger Abstimmung, die uns immer unterstützt haben, dafür ein herzliches Dankeschön. Und ja, wir sind zunächst mal sehr positiv überrascht, und haben auch direkt nach der Bund-Länder-Konferenz nicht unbedingt mit so einem Schritt gerechnet. Wir freuen uns, dass wir wieder eine wirkliche Perspektive haben.

Es ging relativ schnell, wie so vieles in der Pandemie. Wie schafft es die Clubszene jetzt, in den paar Tagen, entsprechendes Personal zu organisieren? Denn viele haben sich sicherlich mittlerweile andere Jobs gesucht.

Ja, das ist allgemein in der Gastronomie ein Thema, dass viele während der Pandemie auch umgeschult haben. Clubs haben viele geringfügig beschäftigte Leute, auch gerade Studenten, die dann tatsächlich überhaupt keine Tätigkeit während der Pandemie hatten. Da lässt sich sicher auch der eine oder andere reaktivieren. Es wird auf jeden Fall sicherlich ein bisschen Vorlauf brauchen.

"Einige wollen schon am Wochenende wieder aufmachen."

Ich habe auch gestern noch in Telefonaten mit Clubs gehört, dass da geplant ist, vielleicht erst ab Oktober richtig zu öffnen. Da wird es sicherlich unterschiedliche Öffnungsdaten geben. Es gibt auch einige, die jetzt schon in den Startlöchern stehen und vielleicht schon am kommenden Wochenende mit Programm am Start sind.

Tobias Rückle ist Sprecher des "Club Kollektiv Stuttgart", einem Zusammenschluss von Clubs und Veranstaltern.

Viele sind durch die Pandemie vorsichtiger geworden, haben auch so eine Grundangst entwickelt, anderen Menschen zu nahe zu kommen. Glauben Sie, dass Feiern in den Clubs wieder ganz normal werden wird - oder wird das doch ein bisschen anders sein als vor der Pandemie?

Ich sehe das auch, dass die Leute vorsichtiger geworden sind. Nun gibt es in der Clublandschaft eine ziemlich große Bandbreite an Leuten, die dann vielleicht mal risikoscheu sind, manchmal risikofreudiger. Ich finde wichtig, dass man, wenn man so einen Schritt geht, gewisse Risiken ausschließen kann.

"Wir sind immer noch in der Pandemie."

Von daher ist es sicherlich eine Entscheidung, die nachvollziehbar ist, dass man bei den drei "G" gesagt hat: Geimpft, genesen oder PCR-getestet, weil wir einfach immer noch in einer Pandemielage sind und auch ein gewisses Risiko ausschließen müssen. Für die Betriebe, die anderthalb Jahre geschlossen sind, hat es jetzt einfach eine Perspektive gebraucht. Wir hätten sonst zu viel Infrastruktur im Nachtleben verloren, Personal, das wieder reaktiviert werden muss. In den nächsten Monaten hätten wir sonst auch den einen oder anderen Betrieb - und vielleicht nicht wenige - einfach verloren. Und deshalb sind wir erst mal sehr glücklich darüber, dass wir wieder eine Perspektive verkünden können. Bei uns ist der Druck auf jeden Fall gestiegen. Kurzarbeit und Förderung sind ja auch endlich. Deshalb musste jetzt auch was passieren, und wir sind da auch dankbar, dass das Sozialministerium so einen Schritt geht, was sicherlich aus politischer Sicht ein mutiger Schritt ist. Aber im Endeffekt hatten wir ja jetzt für unsere Branche anderthalb Jahre dieselbe Situation, ohne dass sich signifikant etwas geändert hat. Deshalb ist es das richtige Signal aus unserer Sicht.